11.09.2017 Erlangen. Der HC Erlangen muss in der Handball-Bundesliga in den kommenden Spielen auf Nationalspieler Johannes Sellin verzichten. Der Rechtsaußen hat sich beim Sieg der Mittelfranken gegen den VfL Gummersbach einen Bruch des Ringfingers an der rechten Hand zugezogen.

Der 26 Jahre alte Europameister sollte am Montag operiert werden, wie der Verein mitteilte. Geschäftsführer René Selke bezeichnete den wochenlangen Ausfall von Leistungsträger Sellin als "bitter". Sellin wird dem HCE erstmals am kommenden Donnerstag im Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt fehlen. (dpa)