27.05.2017 Balingen. Dem HBW Balingen-Weilstetten droht mehr denn je der Abstieg aus der Handball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Rúnar Sigtryggsson verlor gegen den EHF-Pokalsieger Frisch Auf Göppingen mit 29:36 (17:18) und bleibt mit 17:47 Punkten Tabellenvorletzter.

In seinen zwei noch ausstehenden Saisonspielen trifft der HBW zudem auf die Topteams SG Flensburg-Handewitt (4. Juni) und THW Kiel (10. Juni), beide Partien finden in Balingen statt. Bester Werfer des Spiels war Göppingens Marcel Schiller mit acht Toren, davon ein Siebenmeter. Für Balingen-Weilstetten traf Nationalspieler Martin Strobel am häufigsten (6). (dpa)