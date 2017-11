Eishockey-Profiliga NHL

07.11.2017 Washington (dpa) – Auch ohne Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer haben die Washington Capitals in der nordamerikanischen NHL den dritten Sieg in Folge gefeiert. Das Team aus der US-Hauptstadt bezwang die Arizona Coyotes knapp mit 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung.

Der 25-jährige Grubauer kam beim Heimerfolg seines Teams nicht zum Einsatz. Capitals-Stammtorhüter Braden Holtby erhielt den Vorzug. Capitals-Verteidiger John Carlson sorgte in der Overtime mit seinem ersten Saisontreffer für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

Trotz der Overtime-Niederlage hatten auch die Coyotes um den deutschen Nationalspieler Tobias Rieder Grund zur Zufriedenheit. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit konnte das Team in zwei aufeinanderfolgenden Spielen Punkte erzielen. Die Coyotes befinden sich mit zwei Siegen aus nun 16 Spielen jedoch weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz in der Western Conference. (dpa)