Margaret-Rekord möglich

05.11.2017 Zhuhai. Die frühere Tennis-Weltklassespielerin Steffi Graf glaubt an eine erfolgreiche Rückkehr von Topspielerin Serena Williams nach ihrer Babypause.

"Alles was sie während ihrer Karriere gezeigt hat, lässt einen glauben, dass wenn sie das in Sicht hat, wird sie dem nachgehen und es erreichen", sagte Graf am Sonntag am Rande des Finales der Tennis-B-WM der Frauen im chinesischen Zhuhai. Sie nahm damit Bezug auf die Frage, ob Williams nach einer Rückkehr den Grand-Slam-Titel-Rekord von Margaret Court brechen könne.

Die Australierin Court gewann in den 1960er und 70er Jahren 24 Einzeltitel, die 36 Jahre alte Williams bislang 23. Im Januar hatte Williams bereits schwanger die Australian Open gewonnen und im April ihre Pause angekündigt. Anfang September kam ihre Tochter Alexis Olympia Ohanian jr. zur Welt. (dpa)