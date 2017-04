Lange Pause

20.04.2017 Washington. Golfstar Tiger Woods hat sich zum vierten Mal am Rücken operieren lassen. "Die Operation ist gut verlaufen. Ich bin optimistisch, dass sie die Krämpfe und Schmerzen in meinen Rücken lindern wird", erklärte der 41-Jährige in einer Mitteilung.

"Wenn ich geheilt bin, freue ich mich auf ein normales Leben ohne Schmerzen", sagte Woods. Der Amerikaner wird eine lange Wettkampf-Pause einlegen müssen, will aber weiter als Golfprofi spielen.

Zuletzt war Woods Anfang Februar beim Turnier in Dubai angetreten. Nach der ersten Runde musste die langjährige Nummer eins der Welt aber mit Schmerzen aufgeben. (dpa)