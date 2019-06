23.06.2019 Moosinning. Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat die BMW International Open vor den Toren Münchens auf dem 16. Rang beendet.

Der 34-Jährige aus Mettmann spielte beim Heimturnier in Moosinning eine 70er-Finalrunde und lag mit einem Gesamtergebnis von 278 Schlägen fünf Schläge hinter dem Sieger Andrea Pavan.

Der 30 Jahre alte Italiener setzte sich bei dem mit zwei Millionen Euro dotierten Veranstaltung im Golfclub München Eichenried im Stechen am zweiten Extra-Loch gegen den Engländer Matthew Fitzpatrick durch. Die beiden Profis lagen nach vier Runden mit jeweils 273 Schlägen gemeinsam an der Spitze, so dass ein Playoff um den Sieg entscheiden musste. Für seinen zweiten Erfolg auf der European Tour kassierte Pavan 333 330 Euro Preisgeld.

Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer kehrte am Sonntag nach einer 73er-Schlussrunde ins Clubhaus zurück und wurde mit 283 Schlägen 37. Tour-Neuling Max Schmitt aus Andernach fiel nach einer schwachen 76er-Runde auf dem Par-72-Kurs kam mit 287 Schlägen noch auf den 53. Rang zurück.