Siebter Saisonerfolg

30.10.2017 Thousand Oaks. Golf-Altmeister Bernhard Langer hat seinen 36. Sieg auf der Senioren-Tour gefeiert. Der 60-Jährige setzte sich beim Turnier in Thousand Oaks im US-Bundesstaat Kalifornien im Stechen am zweiten Zusatz-Loch gegen Miguel Angel Jiménez durch.

Zuvor hatten Langer und der Spanier die drei Runden im Sherwood Country Club mit jeweils 205 Schlägen abgeschlossen. Dritter wurde der US-Amerikaner David Toms mit 207 Schlägen.

Für Langer war es der siebte Saison-Erfolg. Erst in der Vorwoche hatte der in den USA lebende Anhausener das Turnier in Richmond auf der Tour der über 50-Jährigen gewonnen. (dpa)