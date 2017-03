Johnson souverän

24.03.2017 Austin. Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist bei den Matchplay Championships in Austin/Texas vorzeitig ausgeschieden. Der 32-jährige aus Mettmann verpasste am Freitag trotz des Erfolgs gegen Webb Simpson aus den USA den Gruppensieg. Zwei Siege und eine Niederlage reichten Kaymer am Ende nicht, um ins Achtelfinale des mit zehn Millionen Dollar dotierten Lochwettspiels der World-Golf-Championship-Serie einzuziehen.

Den ersten Platz in Kaymers Gruppe sicherte sich der Weltranglistenerste Dustin Johnson. Der US-Star gewann auch gegen seinen Landsmann Jimmy Walker und qualifizierte sich mit drei Siegen souverän für die K.o.-Runde der besten 16 Profis. Kaymer hatte zum Auftakt des Turniers im Austin Country Club gegen Walker gewonnen. Am Tag darauf kassierte der zweimalige Majorsieger aber eine Niederlage gegen Johnson.

Ebenfalls ausgeschieden sind der Weltranglistenzweite Rory McIlroy aus Nordirland, US-Star Jordan Spieth sowie der Titelverteidiger Jason Day aus Australien. Die Nummer drei der Welt hatte bereits am ersten Turniertag aufgeben müssen. (dpa)