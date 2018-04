ATP-Turnier

Für Peter Gojowczyk ist das Turnier in Monte Carlo bereits beendet.

Foto: Mario Houben/CSM via ZUMA Wire

16.04.2018 Monte Carlo. Die deutschen Tennisprofis Florian Mayer und Peter Gojowczyk sind beim Masters-Series-Turnier in Monte Carlo in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 28 Jahre alte Münchner Gojowczyk verlor am Montag gegen den an Nummer elf gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut 4:6, 3:6. Mayer unterlag Gilles Muller aus Luxemburg 5:7, 4:6. Der 34 Jahre alte Bayreuther war als sogenannter Lucky Loser in das Hauptfeld der Sandplatz-Veranstaltung gerutscht. (dpa)