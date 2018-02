Für Peter Gojowczyk war beim Turnier in New York im Achtelfinale Schluss.

14.02.2018 New York. Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in New York im Achtelfinale ausgeschieden.

Der Weltranglisten-63. musste beim Stand von 7:6 (7:5), 5:7, 1:4 gegen den an Nummer vier gesetzten Franzosen Adrian Mannarino nach genau zwei Stunden Spielzeit aufgeben. (dpa)