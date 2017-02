18-Jährige steht im Halbfinale

03.02.2017 Dresden. Shorttrackerin Anna Seidel hat nach achtmonatiger Verletzungspause beim Heim-Weltcup ein starkes Comeback gefeiert.

In ihrem Vorlauf über 1500 Meter landete die 18-jährige Dresdnerin hinter der Kanadierin Valerie Maltais auf Platz zwei und qualifizierte sich für das Halbfinale am Samstag.

Für das zweite 1500-Meter-Rennen im Rahmen des Weltcups zog die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft die Wildcard für seine Top-Athletin, die sich damit eine Doppel-Belastung auf den Einzelstrecken am ersten Tag ersparte.

Am Samstag wird Seidel nun gleich in beiden Halbfinals um den Einzug in die Endläufe kämpfen. "Ich gehen nach der langen Pause ohne große Erwartungen in die Rennen", hatte die 18 Jahre alte Olympia-Teilnehmerin zuvor angekündigt. Sie hatte sich bei einem Trainingssturz am 8. Juni 2016 so schwer verletzt, dass sie nach einem Brustwirbelbruch sowie Rissen der Bänder im Wirbelbereich operiert werden musste. Dabei waren ihr vier Schrauben und Stäbe zur Stabilisierung des Brustwirbels eingesetzt worden. (dpa)