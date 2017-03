Arne Gabius wird den Halbmarathon in New York laufen.

01.03.2017 Frankfurt/Main. Der deutsche Marathon-Rekordhalter Arne Gabius startet nach achtmonatiger Verletzungspause beim Halbmarathon in New York.

"Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf dieses Rennen durch New York City am 19. März freue!", schrieb der 35-Jährige vom schwäbischen Verein aus Bottwartal auf seiner Facebook-Seite. Gabius hatte seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wegen einer Schambeinentzündung abgesagt.

Weil diese noch nicht ausgeheilt war, verzichtete er zum Jahresende auch auf den geplanten Start beim Silvesterlauf in Backnang. "Vor drei Jahren entdeckte ich in Manhattan meine Begeisterung für die Straße und lief nur sieben Monate später meinen ersten Marathon. In diesem Jahr wird der Lauf wieder ein Neustart für mich sein", erklärte Gabius, der bei seinem Halbmarathon-Debüt 2014 in New York mit 62:09 Minuten und Platz acht überrascht hatte.

Der in Stuttgart lebende Läufer war 2015 in Frankfurt/Main in 2:08:33 Stunden deutschen Marathon-Rekord gelaufen. Auf dem 42,195-Kilometer-Klassiker startet Gabius am 9. April in Hannover. Derzeit bereitet er sich in Kenia im Höhentrainingslager vor. (dpa)