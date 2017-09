Basketball-Bundesliga 2017/18

BONN. Die Trainer der 18 Basketball-Bundesligisten sind sicher: Die Meisterschaft geht nur über Bamberg und Bayern München. Doch was kommt dahinter? Wer kann die Favoriten ärgern? Der GA tippt die acht Playoff-Teilnehmer.

Von Laszlo Scheuch, 28.09.2017

„Nach dem Papier“, sagt der Bayreuther Headcoach Raoul Korner, „müsste das Finale Bamberg gegen Bayern heißen“. Da Basketball, wie Korner anmerkt, aber zum Glück nicht auf dem Papier gespielt werde, steht das Finale um die Deutsche Meisterschaft längst nicht fest. Geschweige denn der kommende Deutsche Meister.

Dass in einer Umfrage der Deutschen Presseagentur unter den Trainern der 18 Bundesligisten elf Coaches auf Brose Bamberg und zehn Trainer – Mehrfachnennungen waren möglich – auf den FC Bayern Basketball als kommenden deutschen Meister tippen, überrascht dennoch nicht: Bamberg holte den Titel die letzten drei Spielzeiten in Folge ins Frankenland, hat sich unter anderem mit dem früheren Bonner Bryce Taylor (Foto) vom Konkurrenten aus München und dem NBA-erfahrenen Quincy Miller aus Tel Aviv verstärkt. Mit Nicolo Melli, Daniel Theis, Darius Miller, Janis Strelnieks und Fabien Causeur muss Headcoach Andrea Trinchieri allerdings auf einige Stützen der vergangenen Saison verzichten.

Schwächeln die Franken, will der FC Bayern da sein. Der muss zwar unter anderem den Abgang von Maximilian Kleber, den es nach Dallas zog, verkraften, kann aber auf Stützen wie Center Devin Booker weiter zurückgreifen. Mit Point Guard Stefan Jovic (kam aus Belgrad) und Jared Cunningham, der zuletzt in China auf 34 Punkte pro Spiel kam hat Headcoach Aleksandar Djordjevic zwei Top-Stars hinzuerhalten. Der Schlüssel zur ersten Meisterschaft nach 2014?

Konstantin Klein stellt die Telekom Baskets Bonn vor Foto: Jörn Wolter Ron Curry (Guard) Auf dem Feld: Ron ist ein sehr athletischer Spieler, ein guter Scorer und ein starker Verteidiger, wenn er heißläuft, kann er ein Spiel entscheiden. Neben dem Feld: Unser Rapper im Team - hat sogar ein eigenes Video. Er redet nicht viel, und wenn, dann nuschelt er.

Foto: Jörn Wolter Jordan Parks (Power Forward) Auf dem Feld: Super athletisch, der Mann für die spektakulären Szenen. Er ist "hyperaktiv", ein ständer Unruheherd für die gegnerische Defense. Neben dem Feld: Ein Mann, der ununterbrochen redet - wie ein Wasserfall. Und alles sind ganz sichere Fakten.

Foto: Jörn Wolter Konstantin Klein (Guard) Auf dem Feld: Niemals aufgeben! Der Deutsche mit dem amerikanischsten Selbstbewusstsein der Liga. Keine Angst, den entscheidenden Dreier zu nehmen, denkt wahrscheinlich nicht mal drüber nach. Neben dem Feld: Tattoofan mit künstlerischem Talent, Kaffeegenießer, geradeaus. (Diverse Quellen, Konstantin Klein wollte nichts über sich selbst sagen.)

Foto: Jörn Wolter Julian Gamble (Center) Auf dem Feld: Julian ist neben Josh eine von zwei zentralen Säulen in unserem Team. Durch einen Gegenspieler alleine ist er nur schwer zu stoppen. Dass er Linkshänder ist, macht es für den Gegner nicht leichter. Neben dem Feld: Ein totaler Familienmensch, netter Typ, der auch zu denen gehört, die ziemlich viel reden.

Foto: Jörn Wolter Julian Jasinski (Power Forward) Auf dem Feld: Spielt sehr körperlich, hart an der Foulgrenze - das gefällt mir. Neben dem Feld: Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er verbreitet einfach immer gute Laune.

Foto: Jörn Wolter TJ DiLeo (Guard) Auf dem Feld: Mit TJ spielt jeder gern zusammen. Ein sehr smarter Spieler, hat immer das Auge für den Mitspieler. Ganz uneigennützig ... Neben dem Feld: ... und das ist er auch neben dem Feld. Ein eher ruhiger Typ. Aber ich glaube hier gilt "Stille Wasser sind tief" ...

Foto: Jörn Wolter Martin Breunig (Center) Auf dem Feld: Sehr mobil für einen Big Man, schnell, athletisch. Ich bin sicher, dass er in dieser Saison viele überraschen wird. Neben dem Feld: Playstation all time.

Foto: Jörn Wolter Yorman Polas Bartolo (Forward) Auf dem Feld: Yorman gehört zu den besten Verteidigern, die ich live erlebt habe. Ich sage mal: Top 3. Neben dem Feld: Kubanische Lebensfreude.

Foto: Jörn Wolter Josh Mayo (Guard) Auf dem Feld: Josh gehört ohne Frage zu den besten Spielmachern der Liga. Er ist unser Leader und Kapitän. Er füllt die Rolle aus, indem er mit gutem Beispiel voran geht - ohne viel zu sagen. Neben dem Feld: Seine Familie gibt ihm Energie. Er ist ein echter Vollprofi. Er kann die Bibel zitieren und steckt jeden mit seinem Eddie-Murphy-Lächeln an.

Foto: Jörn Wolter Viktor Frankl-Maus (Guard) Auf dem Feld: Vollgas. immer. Egal ob Spiel oder Training. Neben dem Feld: Findet auf Busfahrten immer Zeit für ein Nickerchen.

Foto: Jörn Wolter Alexander Möller (Center) Auf dem Feld: Noch einen Tick zu zurückhaltend, kommt aber langsam aus sich raus. Einer der wenigen Großen, die wirklich noch mit dem Rücken zum Korb spielen. Neben dem Feld: Mit gutem Musikgeschmack ausgestattet, gibt auf Auswärtsfahrten den DJ.

Foto: Jörn Wolter Yannick Kneesch (Forward) Auf dem Feld: Hat im Sommer körperlich ungemein zugelegt und an seinem Wurf gearbeitet. Neben dem Feld: Ruhiger, sehr umgänglicher Typ. Mit trockenem Humor ausgestattet.

Foto: Jörn Wolter Malcom Hill (Forward) Auf dem Feld: Ein sehr junger Allrounder, der sich nach dem kurzen Stop auf den Philippinen sicher erst an die Gangart in der BBL gewöhnen muss. Neben dem Feld: Er ist ja gerade erst angekommen, aber ich denke, es ist ein sehr ruhiger Vertreter mit einem hellen Kopf.

Foto: Jörn Wolter Nemanja Djurisic (Power Forward) Auf dem Feld: Ein sehr starker großer Spieler, den räumt man nicht einfach so unter dem Korb weg. Gute Basketball-Ausbildung südosteuropäischer Schule. Neben dem Feld: Mit reichlich Ballgefühl ausgestattet. Wollte Fußballer werden, musste wegen seiner Größe immer ins Tor, verlor die Lust und wechselte zum Basketball.

Foto: Jörn Wolter Predrag Krunic (Headcoach) Auf dem Feld: Immer Vollgas, er lebt das Engagement vor, das er von uns sehen will. Neben dem Feld: Ruhig, nett, höflich, interessiert, steht immer hinter seinem Team.

Foto: Jörn Wolter Chris O'Shea (Assistant-Coach) Auf dem Feld: Ein ruhiger Beobachter, der perfekte Ausgleich zum Coach. Ich habe noch nie gehört, dass er laut wird. Ganz stark im Scouting des Gegners. Neben dem Feld: Auch nicht lauter als während des Spiels. Ein netter Typ, der auch witzig ist und mit amerikanisch-österreichischem Akzent deutsch spricht.

Bestätigt Ulm seine starke Saison?

Mit Igor Jovovic vom Mitteldeutschen BC traut nur ein Coach Ulm eine Überraschung zu. Ob das Team um Kapitän und Konstante Per Günther die starke Vorsaison, in der es mit 27 Siegen in Folge einen neuen Startrekord in der BBL aufstellte, bestätigen kann, wird auch von Ex-Basket Ryan Thompson abhängen. Schlägt er ein, kann er für die Spatzen zum Faktor werden. Aber: Abgänge wie Raymar Morgan (nach Bursa) und Braydon Hobbs (München) schmerzen, weshalb dem Vizemeister eine schlechtere Platzierung als im Vorjahr droht.

So könnten sich neben ratiopharm Ulm auch die Telekom Baskets und Alba Berlin um den Platz hinter Bamberg und Bayern streiten. Die Berliner wollen nach einer enttäuschenden Saison unter Neu-Coach Aito Garcia Reneses zurück zu alter Stärke. Dafür kam der 28-jährige Forward Luke Sikma aus Valencia. Er soll als ältester Spieler das Team führen.

Der GA-Tipp Platz 1 Brose Bamberg

Platz 2 FC Bayern Basketball

Platz 3 Telekom Baskets Bonn

Platz 4 Alba Berlin

Platz 5 Ratiopharm Ulm

Platz 6 MHP Riesen Ludwigsburg

Platz 7 Medi Bayreuth

Platz 8 s.Oliver Würzburg

Ein Playoff-Dauergast sind seit fünf Jahren auch die MHP Riesen Ludwigsburg, denen sich Baskets-Eigengewächs Florian Koch anschloss. Ein Platz unter den ersten acht ist auch für die neue Saison das erklärte Ziel. „Wenn wir dann ein gutes Match-Up haben und unseren besten Basketball spielen, können wir auch dort etwas reißen“, sagte Kapitän David McCray gegenüber dem Magazin „BIG“.

Mit Mangold in die Playoffs?

Hinter Ludwigsburg könnte sich medi Bayreuth einreihen. Beim Überraschungsteam der vergangenen Saison, das die Hauptrunde auf Platz vier abschloss, wird allerdings abzuwarten sein, wie es mit der Doppelbelastung aus BBL und Champions League zurecht kommt.

Dirk Bauermann und sein Team s.Oliver Würzburg können sich auf die Liga konzentrieren, in die sie mit Playoff-Ambitionen starten. Team-Mitglied ist unter anderem Andrej Mangold, der verletzungsbedingt bei seiner letzten Station in Göttingen auf keinen einzigen Saisoneinsatz kam. Für Punkte soll DJ Richardson sorgen, der aus Charleroi kam.