Niederlage gegen Kvitova

Julia Görges hat das Halbfinale in St. Petersburg gegen Petra Kvitova verloren.

03.02.2018 St. Petersburg. Julia Görges hat das Endspiel des WTA-Turniers in St. Petersburg verpasst.

Die Nummer zwölf der Weltrangliste aus Bad Oldesloe verlor ihr Halbfinale gegen die Tschechin Petra Kvitova 5:7, 6:4, 2:6. Die zweimalige Wimbledonsiegerin verwandelte am Samstag nach 2:07 Stunden gleich ihren ersten Matchball.

Im zweiten Duell der Vorschlussrunde stehen sich Titelverteidigerin Kristina Mladenovic aus Frankreich und die Russin Darja Kassatkina gegenüber. Das Hartplatzturnier ist mit 799 000 US-Dollar dotiert.

Görges hatte in St. Petersburg in diesem Jahr bereits ihr zweites Halbfinale bei einem WTA-Turnier erreicht, nachdem sie Anfang Januar in Auckland gewonnen hatte. Im vierten Duell mit Kvitova musste sich die Deutsche nun zum dritten Mal geschlagen geben. (dpa)