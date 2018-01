12.01.2018 Melbourne. Nach ihrer Absage für das Turnier in Sydney hat sich Tennisspielerin Julia Görges rechtzeitig für die am Montag beginnenden Australian Open gesund gemeldet.

"Ich bin zu hundert Prozent fit, das Turnier kann auf jeden Fall losgehen", sagte die deutsche Nummer eins in Melbourne. Zum Auftakt des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison trifft die 29-Jährige auf die Amerikanerin Sofia Kenin.

Görges war mit einem Sieg beim WTA-Event in Auckland in die neue Saison gestartet und hatte damit ihren dritten Titel in Serie gefeiert. Gegen Ende des vergangenen Jahres hatte sie bereits in Moskau und Zhuhai gewonnen.

Trotz nun bereits 14 siegreichen Partien nacheinander zählt sich Görges in Melbourne aber nicht zum Favoritenkreis. "Ich versuche, an meine Leistungen anzuknüpfen, aber sehr, sehr sachlich dabei zu bleiben", sagte die Nummer zwölf der Welt, die nach ihrem Sieg in Auckland wegen leichter Kniebeschwerden eine Pause eingelegt hatte.

Um erstmals in Melbourne das Viertelfinale zu erreichen, verzichtet Görges in diesem Jahr auf eine Teilnahme an der Doppel-Konkurrenz. "Ich will mich voll auf das Einzel konzentrieren", sagte die in Regensburg lebende Tennisspielerin. (dpa)