7:5, 6:2 gegen Tomljanovic

Julia Görges steht in der zweiten Runde des Turniers von Indian Wells.

09.03.2017 Indian Wells. Julia Görges hat beim Tennis-Turnier in Indian Wells als erste deutsche Spielerin ihr Auftaktmatch gewonnen. Die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Oldesloe setzte sich mit 7:5, 6:2 gegen Ajla Tomljanovic aus Kroatien durch.

Der zweite Erfolg im dritten Vergleich war nach gut anderthalb Stunden Spielzeit perfekt. Nächste Gegnerin ist die an Nummer 16 gesetzte frühere US-Open-Siegerin Samantha Stosur aus Australien.

Am Vortag waren Laura Siegemund und Tatjana Maria bei der mit 6,8 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung ausgeschieden. Angelique Kerber greift beim Turnier in der kalifornischen Wüste nach einem Freilos erst in der zweiten Runde ein. (dpa)