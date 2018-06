Julia Görges steht nach dem Sieg über die Australierin Ashleigh Barty im Viertelfinale des WTA-Turniers in Birmingham.

21.06.2018 Birmingham. Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier von Birmingham das Viertelfinale erreicht. Die 29 Jahre alte Weltranglisten-13. aus Bad Oldesloe bezwang die Australierin Ashleigh Barty 7:6 (8:6), 6:3.

In der Runde der letzten acht Profis beim mit 936 000 Dollar dotierten Turnier trifft die an Nummer fünf gesetzte Görges am Freitag auf die Weltrangliste-Achte Petra Kvitová aus Tschechien. Als letzte Deutsche hatte Angelique Kerber das Turnier 2015 gewonnen.

Im Achtelfinale der Mallorca Open hingegen ist Antonia Lottner ausgeschieden. Die Stuttgarterin unterlag in Calviá der Lettin Anastasija Sevastova 6:1, 3:6, 1:6. Gegen die 20. der Weltrangliste konnte Lottner nur im ersten Satz mithalten. Die 21-Jährige und 140. der Weltrangliste verlor nach 1:31 Stunden. Tatjana Maria hatte am Vortag Carina Witthöft bezwungen und das Viertelfinale erreicht. Angelique Kerber war hingegen ebenfalls gescheitert. (dpa)