DTM starten in neue Saison

HOCKENHEIM. Die DTM startet mit vielen Regeländerungen an diesem Samstag in Hockenheim in die Saison. Die Fahrer müssen ihre Entscheidungen jetzt ohne Hilfe des Teams in Eigenregie treffen.

Von Oliver Ermert, 06.05.2017

Totgesagte leben länger. Als im vergangenen Jahr publik wurde, dass in dieser Saison nur 18 Autos in der DTM am Start stehen werden, hörten Pessimisten die Totenglocken für die populäre Rennserie läuten. Doch die Verantwortlichen scheinen mittlerweile auf dem richtigen Weg, um zu alter Stärke zurückzukehren. Wenn die DTM am Wochenende in Hockenheim ihre ersten beiden Saisonläufe absolviert, erwarten die Fans zahlreiche Neuerungen, die den Unterhaltungswert steigern sollen.

Wie bereits im vergangenen Jahr findet an DTM-Wochenenden je ein Lauf am Samstag und ein Lauf am Sonntag statt. Erstmalig ist in dieser Saison auch im Samstagsrennen ein Reifenwechsel obligatorisch. Ein Fenster zum Wechseln gibt es dagegen nicht mehr, die Fahrer können jederzeit frische Pneus montieren lassen. Die Montage wird länger als in den vergangenen Jahren dauern, da nur noch acht Mechaniker und zwei Schlagschrauber pro Auto zugelassen sind.

Die Reifen sind weicher, sie bieten also mehr Haftung, bauen aber schneller ab. „Aber nicht so wie vor einigen Jahren der Pirelli in der Formel 1“, so Mike Rockenfeller, Pilot des am Nürburgring ansässigen Audi-Teams Phoenix. Weitere Neuerung: Heizdecken sind in dieser Saison verboten, die Piloten müssen beim Start und nach dem Wechsel mit kalten Reifen vorliebnehmen. „So wird eine Boxenausfahrt auf einmal zur Herausforderung. In Hockenheim geht's gleich um die Kurve, da ist die Leitplanke schön nah dran. Da kann es passieren, dass es mit kalten Reifen einen Crash bei der Ausfahrt aus der Box oder auf der ersten Runde gibt“, unkt BMW-Fahrer Timo Glock. Die Fahrzeuge werden dieses Jahr mit einem größeren Luftmengenbegrenzer ausgerüstet, sodass der Motor etwa 30 PS mehr auf die Straße bringt. „Es hätten noch ein paar PS mehr sein können“, findet Audi-Pilot Mattias Ekström, Champion der Jahre 2007 und 2009.

Taktisch wird es für Piloten schwieriger. Die Nutzung des DRS, also das Flachstellen des Heckflügels zur Erzielung einer höheren Geschwindigkeit, ist auf zwölf Runden und 36 Betätigungen limitiert. Schließlich wird der Funkkontakt vom Team zum Fahrer – außer in Notfällen und in der Boxengasse – verboten. Fahrer dürfen nur noch nach alter Väter Sitte per Tafel an der Boxenmauer Anweisungen erhalten. Das Qualifying wird aufgewertet. Künftig erhalten die drei Schnellsten des Zeitfahrens Punkte.

Durch die Reduzierung des Starterfelds rollten in den Teams teils prominente Köpfe. Bei Audi ist der zweifache DTM-Champion Timo Scheider nicht mehr dabei, bei BMW beendete Martin Tomczyk seine Karriere. Bei Audi sitzt Loic Duval erstmals in einem DTM-Auto. Der Franzose steht seit 2012 auf der Gehaltsliste der Ingolstädter und startete bis 2016 in der Fia-Langstrecken-WM. Audi kehrte der Serie im vergangenen Jahr infolge des Abgas-Skandals den Rücken und versetzte Duval in die DTM.