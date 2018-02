Ausdauerlauf abgesagt

Köln. Der Eignungstest der Deutschen Sporthochschule Köln ist der vielleicht beliebteste und gefürchtetste zugleich. 20 Einzeldisziplinen müssen Bewerber bestehen – eigentlich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.02.2018

Es ist die größte Hürde, die Tausende Bewerber für ein Sportstudium nehmen müssen: Der Eignungstest. Das Programm der Deutschen Sporthochschule Köln gilt als besonders schwierig. Insgesamt 20 Einzeldisziplinen in den Bereichen Turnen, Schwimmen, Leichtathletik und Ausdauer, Mannschaftsspiele und Rückschlagspiele müssen bestanden werden. Und das alles an einem Tag. Ein Defizit ist erlaubt. Ausnahme: Der Ausdauerlauf muss bestanden werden. Und genau der fiel jetzt den frostigen Temperaturen im Rheinland zum Opfer. Das dürfte bei manch einem Bewerber durchaus für Erleichterung gesorgt haben.

Wie die Deutsche Sporthochschule Köln am Dienstag auf ihrer Facebookseite mitteilte, fiel der Ausdauerlauf bei den Eignungsprüfungen am Dienstag und Mittwoch witterungsbedingt aus. „Alle Teilnehmer, die es bis hierher geschafft haben, bestehen den heutigen Eignungstest“, verkündete die Sporthochschule am Dienstag – angehängt ein Foto der von frostiger Kälte in Mitleidenschaft gezogenen Sportanlage inklusive vereister Tartanbahn.

Ältere Semester mahnen bereits, dass heutige Anwärter es viel leichter hätten als früher. „1995 mussten wir noch die Kugel 56 Meter weit stossen, 654 Klimmzüge machen, die 200 Meter in 23 Sekunden schwimmen und 65 Ausdauerläufe in 2 Minuten hintereinander rennen“, kommentiert etwa André Remmers. Andere deuten an, dass man sich nicht so anstellen solle, da es ja Spikes (Schuhe mit an der Sohle angebrachten Dornen) gäbe. Stimmen, die direkt eines Besseren belehrt wurden: „Mit Spikes rutscht ihr auf Eis mal so richtig schön, ihr Schlaumeier.“