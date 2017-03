Konstanze Klosterhalfen gewinnt EM-Silber

Belgrad/Bonn. Konstanze Klosterhalfen aus Bockeroth gewinnt bei der EM in Belgrad überraschend Silber über 1500 Meter. Sie verbesserte ihren eigenen, erst zwei Wochen alten deutschen U 23-Hallenrekord um eine halbe Sekunde auf 4:04,45 Minuten.

Von Holger Teusch, 06.03.2017

Konstanze Klosterhalfen tanzte jubelnd über die rote Kunststoffbahn in der Belgrader Kombank Arena, als hätte sie gerade nicht die schnellsten 1500 Meter ihres Lebens in den Beinen. Freude und Euphorie besiegten Laktat: Die aus Königswinter-Bockeroth stammende Klosterhalfen spürte keine schmerzenden Muskeln nach den etwas mehr als vier Minuten im schnellsten Hallen-Europameisterschaftsrennen über 1500 Meter der Geschichte. Mit schwarz-rot-goldener Fahne über den Schultern strahlte die 20-Jährige zusammen mit Europameisterin Laura Muir und der drittplatzierten Polin Sofia Ennaoui die Fotografen an.

„Ich dachte nur: Laufen, laufen, laufen“, erzählte Klosterhalfen. Die überragende Läuferin dieser Hallensaison, die Britin Muir, verschärfte nach zwei Runden das Tempo. Nur die Sportstudentin aus dem Rheinland konnte folgen. Das hohe Tempo sei perfekt für sie gewesen, so Klosterhalfen. So musste die bei nationalen Wettbewerben zuletzt immer allein vorneweg laufende Athletin sich nicht selbst darum kümmern. Aber anders als bei Muirs 3000-Meter-Europarekordrennen hielt Klosterhalfen in Belgrad mit. Sie habe nicht erwartet, 300 Meter vor dem Ziel jemanden neben sich zu haben, erzählte Muir. Eineinhalb Runden vor Schluss attackierte Klosterhalfen sogar. Doch die drei Jahre ältere Studentin der Veterinärmedizin konnte Klosterhalfens Angriff abwehren. In 4:02,39 Minuten lief Muir Meisterschaftsrekord. Klosterhalfen verbesserte ihren eigenen, erst zwei Wochen alten deutschen U 23-Hallenrekord um eine halbe Sekunde auf 4:04,45 Minuten. Die Polin Ennaui lag in 4:06,59 Minuten deutlich hinter der für den TSV Bayer 04 Leverkusen startenden Bockerotherin.

Obwohl Klosterhalfen mit der besten Zeit gemeldet war (für Muir war es das erste 1500-Meter-Rennen des Jahres), habe sie sich nicht getraut, von einer Medaille zu träumen. „Dass es jetzt auch noch Silber ist, das ist unbeschreiblich.“

Durch Klosterhalfen und Richard Ringer (Friedrichshafen) über 3000 Meter (8:01,01) steuerten die Läufer zweimal Edelmetall zu den neun Medaillen des DLV-Teams bei. Vor zwei Jahren in Prag waren es sechs (1-3-2) gewesen.

Sehr erfolgreich: Die DLV-Sprinterinnen, die über 60 Meter mit und ohne Hürden jeweils mit drei Läuferinnen im Finale vertreten waren. Während auf der Flachdistanz keine Medaille heraussprang, brachten Cindy Roleder (Leipzig/Siegerin in 7,88 Sekunden) und Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid/Bronze in 7,95) die Mannschaft auf Erfolgskurs.

Die neue Dreisprung-Herrlichkeit vergoldete diesmal Kristin Gierisch mit 14,37 Metern, während ihr Chemnitzer Trainingspartner Max Heß (17,13) als amtierender Freiluft-Europameister Dritter wurde. Im Stabhochsprung musste sich Lisa Ryzih (Ludwigshafen) mit 4,75 Metern nur der griechischen Olympiasiegerin Ekateríni Stefanídi (4,85) geschlagen geben. Überraschungsdritte wurde Mehrkämpferin Claudia Salman-Rath (Frankfurt) mit 6,94 Metern im Weitsprung. Enttäuschend war diese Platzierung dagegen für Kugelstoß-Titelverteidiger David Storl (Leipzig/21,30 Meter).