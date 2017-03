Erfolgsduo

Eric Frenzel (r) und Johannes Rydzek werden gemeinsam den Teamsprint in Lahti bestreiten.

02.03.2017 Lahti. Eric Frenzel und Johannes Rydzek gehen am Freitag gemeinsam in den Teamsprint der Nordischen Kombinierer bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti.

Diese Entscheidung traf der deutsche Trainerstab in der Nacht zum Donnerstag. Rydzek könnte sich mit seinem vierten WM-Titel in Lahti zum erfolgreichsten Athleten der Titelkämpfe krönen. Vor zwei Jahren in Falun hatten die beiden besten DSV-Kombinierer im Teamsprint Silber hinter Frankreich gewonnen. (dpa)