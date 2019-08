Deutscher Auftaktgegner

18.08.2019 Paris. Deutschlands erster Vorrundengegner Frankreich startet mit sechs NBA-Profis und Mathias Lessort vom FC Bayern in die letzte Vorbereitung auf die Basketball-WM in China.

Nationaltrainer Vincent Collet berief am Sonntag knapp zwei Wochen vor Start des Turniers (31. August - 15. September) insgesamt 14 Spieler in den vorläufigen Kader, der noch um zwei Akteure verkleinert werden muss.

Darunter sind in Star-Center Rudy Gobert (Utah Jazz), Nicolas Batum (Charlotte Hornets), Evan Fournier (Orlando Magic), Elie Okobo (Phoenix Suns), Frank Ntilikina (New York Knicks) und Vincent Poirier (Boston Celtics) ein halbes Dutzend Profis aus der nordamerikanischen Profiliga. Center Lessort war diesen Sommer zum deutschen Meister aus München gewechselt. Die langjährigen Anführer Tony Parker und Boris Diaw haben inzwischen ihre Karrieren beendet. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds trifft am 1. September in Shenzhen auf Frankreich. (dpa)