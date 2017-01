"Gespräche laufen"

Das Tempelhofer Feld wird mit großer Wahrscheinlichkeit erneut Veranstaltungsort für das Formel-E-Rennen in Berlin.

24.01.2017 Berlin. Nach der Absage des Formel-E-Rennens auf der Berliner Karl-Marx-Allee beraten Senat und Veranstalter über einen Ausweich-Standort.

Aller Voraussicht nach kehrt die Renn-Veranstaltung auf das Tempelhofer Feld zurück. Dort gastierte die Formel E bei ihrem Premieren-Rennen in der Hauptstadt bereits 2015. "Die Gespräche mit dem Veranstalter laufen. Noch ist nichts in Sack und Tüten. Tempelhof ist aber der aussichtsreichste Standort", sagte Matthias Tang, Sprecher der neuen Verkehrsenatorin Regine Günther (parteilos), der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit einen Bericht der "Berliner Morgenpost".

Am Wochenende hatte die Senatsverwaltung für Verkehr das Aus für das Formel-Rennen auf der Karl-Marx-Alle bekannt gegeben. Begründet wurde die Entscheidung unter anderem durch die Belastung für die Bewohner. Auch in den folgenden Jahren werde die Motorsportveranstaltung dort nicht mehr stattfinden. Beim Termin, dem 10. Juni, soll es aber bleiben. Das Rennen in der Nähe des Alexanderplatzes hatte 2016 etwa 18 000 Zuschauer angelockt. (dpa)