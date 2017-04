Unfall löst große Anteilnahme aus

20.04.2017 Nottingham. Das Schicksal des schwer verletzten Billy Monger aus der britischen Formel 4 hat in der Motorsport-Welt riesige Anteilnahme ausgelöst. Dem 17 Jahre alten Nachwuchspiloten mussten nach einem Horror-Unfall beide Beine amputiert werden.

Am vergangenen Wochenende verletzte sich der Fahrer im Donington Park schwer. Daraufhin wurde eine Spendenseite für Monger und seine Familie ins Leben gerufen, auf der bis zum Donnerstag nun schon mehr als 350.000 Pfund (umgerechnet mehr als 418.000 Euro) gesammelt wurden.

„Gedanken und Gebete sind mit Dir und Deiner Familie“, schrieb der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton aus England. Der mehrmalige schottische Indy-Car-Champion Dario Franchitti teilte bei Twitter mit: „So traurige Nachrichten, ich hoffe Zanardi kann als Inspiration dienen.“ Alessandro Zanardi hatte 2001 bei einem schweren Motorsport-Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren.

Monger war am Sonntag in das Heck des finnischen Fahrers Patrik Pasma gekracht, der mit seinem Auto dem Anschein nach auf dem Kurs liegengeblieben war. Erst nach mehr als 90 Minuten konnte der Brite aus seinem zerstörten Wagen geborgen und in ein Krankenhaus in Nottingham gebracht werden. Pasma war bei Bewusstsein, als er aus dem Auto gezogen wurde. Monger musste für den schweren Eingriff in ein künstliches Koma versetzt werden. (dpa)