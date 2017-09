Washington. US-Präsident Donald Trump hat bei der Nationalhymne protestierende Footballer aus der National Football League „Hurensöhne“ genannt. Bei den Sportlern löst das eine Welle der Solidarität aus.

Von Dirk Hautkapp, 24.09.2017

Wer fängt die meisten Pässe, erzielt dabei den größten Raumgewinn und krönt die muskelbepackten Schachzüge auf Rasen mit einem Touchdown? Wenn Amerika an diesem Sonntag auf die Spiele in der Football-Profi-Liga NFL schaut, sind konventionelle Statistiken eher Nebensache. Auf die Zahl der symbolischen Kniefälle kommt es an. Und ob danach Beifallsstürme oder Pfeifkonzerte durch die Stadien gingen. Der Grund dafür: Donald Trump. Amerikas Präsident nutzte das Wochenende zwischen nordkoreanischer Atomgefahr und scheiternder Gesundheitsreform, um den zugkräftigsten Sport in den USA in einer lange schwelenden Debatte über Patriotismus und Rassismus brutal zu „tackeln“.

Er nannte Profis, die vor dem Spiel beim traditionellen Abspielen der Hymne aus Protest gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und soziale Ungerechtigkeit still niederknien anstatt wie üblich mit der rechten Hand auf dem Herzen andächtig mit Blick auf die Nationalflagge zu stehen, „Hurensöhne“. Er fordert die Klub-Besitzer auf, die schwarzen Schafe mit einem Berufsverbot zu belegen: „Sperren oder feuern.“ Er legte Millionen Fans den Boykott des jährlich 14 Milliarden Dollar umsetzenden Football-Zirkus' nahe, um so Wohlverhalten gegenüber den nationalen Symbolen zu erzwingen.

Womit Trump bei seinen Tiraden auf Twitter nicht gerechnet hat: Das Sport-Imperium schlägt auf breiter Front zurück. Zeitungen wie USA Today riefen zum kollektiven Kniefall auf, dem beim in London ausgetragenen Eröffnungsspiel zwischen den Baltimore Ravens und den Jacksonsville Jaguars prompt ein Dutzend Spieler nachkam. Und mit Bruce Maxwell, Catcher der Oakland Athletics, hat der Protest, der in die Beine geht, jetzt auch den Profi-Baseball erreicht. Hat Trump ein gigantisches Eigentor geschossen?

We'll "stick to football" when we see progress. Our Nations leader can't even set a good example of how it looks to be a great American — Davante Adams (@tae15adams) 23. September 2017

NFL-Commissioner Roger Goodell nannte die von Trump ursprünglich auf einer bizarren Wahlkampf-Veranstaltung in Huntsville/Alabama gemachten Einlassungen „entzweiend“. Er warf dem Präsidenten „mangelnden Respekt“ der Liga und ihren Spielern gegenüber vor. Worauf Trump im Befehlston konterte „Sag ihnen, sie sollen stehen!“.

The behavior of the President is unacceptable and needs to be addressed. If you do not Condemn this divisive Rhetoric you are Condoning it!! — Richard Sherman (@RSherman_25) 23. September 2017

Noch schwerer wiegen die Kommentare vieler Clubbesitzer; fast ausnahmslos weiße, alte, schwerreiche Männer, von denen etliche Trump im Wahlkampf mit Millionen-Summen unterstützt haben. „Zwietracht zu säen und abweichende Standpunkte zu dämonisieren“, sagte Arthur Blank, Boss der Atlanta Falcons, „schafft nichts Positives.“ Selbst Robert Kraft, Besitzer des amtierenden Meisters New England Patriots und bekennender Trumpianer, legte sich quer: „Ich bin tief enttäuscht über den Ton des Präsidenten. Ich unterstütze das Recht unserer Spieler, friedlich sozialen Ausgleich zu bewirken und Bewusstsein zu schaffen.“

Does anyone tell trump to stick to politics, like they tell us to stick to sports? Smh. — Eric Ebron (@Ebron85) 23. September 2017

Darum ging es dem früheren Quarterback der San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, als er im Sommer vergangenen Jahres nach der x-ten Erschießung eines Schwarzen durch weiße Polizisten bei der National-Hymne vor einem Spiel auf die Knie ging. Viele Fans fühlten sich in ihrem Nationalstolz gekränkt. „Hoffentlich tritt diesem Arschloch einer die Kniescheibe raus“, wetterten Anhänger.

Patriotism goes beyond a flag and an anthem — Torrey Smith (@TorreySmithWR) 23. September 2017

Seither gingen die Stadionbesuche zurück. Kaepernick, Afro-Amerikaner, ist arbeitslos, kein Club will ihn aus Angst vor Protesten verpflichten. Was sich Trump, der selbst ernannte Job-Beschaffer, persönlich ans Revers heftet.

Dass der 29-jährige Athlet diverse Nachahmer gefunden hat, wurmt Trump, der in den 80er Jahren als Besitzer der New Jersey Generals in der damaligen NFL-Konkurrenzliga USFL Schiffbruch erlitt. „Er will seine notorisch unzufriedene, weiße Wählerbasis gegen die mehrheitlich schwarzen Spieler-Millionäre in Stellung bringen“, sagte ein Kommentator im Sender MSNBC. Richard Sherman, Cornerback der Seattle Seahawks sprach stellvertretend für viele: „Das Benehmen des Präsidenten ist nicht hinnehmbar. Wer diese polarisierende Rhetorik nicht verurteilt, billigt sie.“

Damit nicht genug. Aus Protest gegen Trump (fast 70 Prozent der Amerikaner halten den Immobilien-Milliardär laut Umfragen für einen Spalter) hat Stephen Curry, Schlüsselfigur des zweifachen NBA-Basketball-Champions Golden State Warriors, angekündigt, dem traditionellen Empfang der Meistermannschaft im Weißen Haus fernbleiben zu wollen. Prompt lud Trump den weltbesten Drei-Punkte-Schützen via Twitter im Stile einer beleidigten Leberwurst persönlich aus. Weil Trump Curry persönlich anging („Ins Weiße Haus eingeladen zu werden, ist eine große Ehre…“) eilte NBA-Superstar Nr. 1, LeBron James von den Cleveland Cavaliers, twitternd zur Hilfe. Er nannte den Präsidenten öffentlich einen „Penner“. King James im O-Ton: „Ins Weiße Haus zu kommen war eine große Ehre, bis du aufgetaucht bist.“