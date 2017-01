Verletzungsgründe

15.01.2017 Berlin. Der frühere NFL-Profi Björn Werner hofft im Alter von 26 Jahren aus Verletzungsgründen nicht länger auf eine Rückkehr in die nordamerikanische American-Football-Liga.

"Meine aktive NFL-Karriere ist vorbei. Mein Körper macht nicht länger mit", sagte Werner bei Sat1. "Ich habe in der letzten Saison gemerkt, dass Teams einfach nicht mehr interessiert sind, wenn sie meine Medical History angucken. Die letzten zehn Jahre waren ein Traum."

Bereits seit seiner Zeit am College habe er Probleme mit den Knien gehabt und sei in den vergangenen acht Jahren viermal an den Knien operiert worden. "Beide Knie waren jeden Tag im Training angeschwollen. Ich wünschte, ich könnte noch eine Saison spielen", sagte der Berliner. Als Defensive End wurde er 2013 von den Indianapolis Colts in der ersten Runde der Talente-Draft gezogen. Er lief drei Saisons bei den Colts auf und wurde danach noch von den Jacksonville Jaguars unter Vertrag genommen. Beim Team aus Florida absolvierte er jedoch kein reguläres Saisonspiel mehr. (dpa)