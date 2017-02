17.02.2017 Zürich. Tennis-Superstar Roger Federer (35) traut sich nicht auf die Ski-Piste. "Ich habe wirklich Angst, dass ich mich verletze. Schon nur die schweren Skischuhe anzuziehen wäre schwierig. Mein Knie ist diesen Druck nicht gewöhnt", sagte der Grand-Slam-Rekordsieger der Schweizer Zeitung "Blick".

Federer verfolgte in diesen Tagen einige Rennen bei der Alpin-Weltmeisterschaft in St. Moritz, will es aber vorerst bei der Zuschauer-Rolle belassen. "Letztes Jahr wollte ich eigentlich mal mit meinen Mädchen in Ski auf den Berg, habe dann aber darauf verzichtet", verriet Federer. (dpa)