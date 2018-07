Vorbereitung auf US Open

Roger Federer hat seine Teilnahme am Turnier in Toronto abgesagt um für die US Open fit zu sein.

Der Schweizer hat das Turnier, das abwechselnd in Toronto und Montreal stattfindet, schon zweimal gewonnen. "Ich habe leider beschlossen, mich dieses Jahr aus Toronto zurückzuziehen", sagte Federer in einer Erklärung. "Es tut mir leid, es zu verpassen." Federer wird nächste Woche in Cincinnati spielen, wo er mit sieben Erfolgen den Turnierrekord hält. Die US Open in New York beginnen zwei Wochen später. (dpa)