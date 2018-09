Roger Federer steht nach seinem Sieg gegen den Australier Nick Kyrgios im Achtelfinale der US Open.

01.09.2018 New York. Tennisprofi Roger Federer hat problemlos das Achtelfinale der US Open erreicht. Der 37 Jahre alte Schweizer schlug den Australier Nick Kyrgios klar mit 6:4, 6:1, 7:5.

Der Weltranglisten-Zweite hat das Grand-Slam-Turnier in New York bereits fünfmal gewonnen, der bislang letzte Triumph liegt allerdings schon zehn Jahre zurück.

Der mit 20 Titeln erfolgreichste Spieler bei den Grand Slams trifft in der Runde der besten 16 an diesem Montag auf den Weltranglisten-55. John Millman aus Australien. Der 29-Jährige steht zum ersten Mal in einem Achtelfinale bei den vier wichtigsten Tennis-Turnieren. (dpa)