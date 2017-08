Golf-Weltranglisten-Erster

Dustin Johnson gewann das Turnier in Old Westbury.

28.08.2017 Old Westbury. US-Golfer Dustin Johnson hat das Auftaktturnier der diesjährigen FedEx-Cup-Playoffs für sich entschieden. Der Weltranglisten-Erste besiegte seinen Landsmann Jordan Spieth beim Northern-Trust-Turnier nach nur einem Loch im Stechen.

Beide Spieler lagen nach vier Runden auf dem Par-70-Kurs des Glen Oaks Club im US-Staat New York mit 267 Schlägen, und somit 13 Schläge unter dem Platzstandard, gleichauf in Führung. Im Stechen auf der 18 konnte sich Johnson mit einem Birdie gegen Spieth, der Par spielte, durchsetzten.

Auf dem geteilten dritten Platz folgten Jhonattan Vegas (-9) aus Venezuela und der Spanier Jon Rahm (-9). Durch den Sieg übernahm Johnson auch die Führung in der FedEx-Cup-Punktewertung. Auf dem zweiten Rang folgt British-Open-Champion Spieth, der den FedEx-Cup im Jahr 2015 gewinnen konnte. Der bislang führende Japaner Hideki Matsuyama rutschte nach dem Verpassen des Cuts auf Position vier ab.

Das mit 8,75 Millionen Dollar (7,4 Millionen Euro) dotierte Northern-Trust-Turnier war der erste von vier Wettbewerben der alljährlichen Playoff-Serie der amerikanischen PGA Tour. Das zweite Playoff-Turnier findet am kommenden Wochenende auf dem Kurs des TPC Boston in Norton im US-Staat Massachusetts statt. Deutsche Spieler sind bei den Turnieren nicht am Start. (dpa)