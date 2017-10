25.10.2017 Berlin. Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin verstärkt sich mit Handball-Nationalspieler Simon Ernst. Der 23-Jährige wechselt im Sommer vom Ligarivalen VfL Gummersbach in die Hauptstadt, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb.

"Simon Ernst ist unser absoluter Wunschspieler. Er passt sportlich und charakterlich zu 100 Prozent in unser Team", begründete Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning am Mittwoch den Transfer. Ernst, der 2016 mit der DHB-Auswahl Europameister wurde, kuriert derzeit einen im Juni erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie aus. Der Mittelmann, der deshalb die EM 2018 in Kroatien verpassen wird, strebt sein Comeback für Februar kommenden Jahres an. (dpa)