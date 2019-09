Mit 36 Jahren

Will auf die WTA-Tour zurückkehren: Kim Clijsters.

12.09.2019 Berlin. Die ehemalige Weltranglisten-Erste und viermalige Grand-Slam-Siegerin Kim Clijsters steht vor einer Rückkehr auf die Tennis-Tour. Die 36 Jahre alte Belgierin war 2012 nach den US Open im Alter von 29 Jahren zurückgetreten und ist mittlerweile dreifache Mutter.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas beweisen muss, aber ich will mich herausfordern und ich will wieder stark sein", sagte Clijsters. Nun müsse sie schauen, ob sie wieder in Form komme, "um Tennis auf einem Level zu spielen, auf dem ich sein möchte".

Clijsters gewann 41 Titel im Einzel, von den noch aktiven Spielerinnen haben nur Serena Williams (72) und Venus Williams (49) mehr Turniersiege gefeiert. Nach WTA-Angaben kann Clijsters als ehemalige Nummer eins der Welt Wildcards für alle Turniere bekommen. (dpa)