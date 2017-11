19.11.2017 Schwenningen. Die Schwenninger Wild Wings sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter im Aufwind. Dem Team des früheren Bundestrainers Pat Cortina gelang am Sonntag mit dem 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) gegen die Fischtwon Pinguins aus Bremerhaven der vierte Sieg in Serie.

Die Wild Wings liegen mit 36 Punkten aus 23 Spielen damit klar auf Playoff-Kurs. Bereits am Freitag hatte der Schwarzwald-Club beim Meister EHC Red Bull München 5:2 gewonnnen.

Dem bisherigen Spitzenreiter Nürnberg Ice Tigers rettete Torjäger Patrick Reimer ein 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) nach Penaltyschießen gegen die Straubing Tigers. Der 34-Jährige verwandelte im Shootout den entscheidenden Puck gegen den Tabellenletzten. Die Iserlohn Roosters holten durch das 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) gegen die Adler Mannheim den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Spielen und rehabilitierten sich für das bittere 1:6 am Freitag in Düsseldorf. (dpa)