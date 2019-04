Auf Fitness-Messe

06.04.2019 Köln. Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm ist nach Angaben der Polizei am Freitag in Köln festgenommen worden. "Er ist noch nicht wieder auf freiem Fuß", sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Der ehemalige Box-Weltmeister FelixSturm ist festgenommen worden. Dies bestätigte die Kölner Polizei am Samstag auf SID-Anfrage, zu den Hintergründen äußerte sie sich nicht. Nach Angaben der Bild am Sonntag soll sich die Festnahme am Freitag auf der Fitness-Messe FIBO ereignet haben. Angeblich werde dem 40-Jährigen Steuerhinterziehung vorgeworfen.

Zuletzt war der Supermittelgewichtler wegen einer positiven Dopingkontrolle in die Schlagzeilen geraten. Sturm war nach seinem Sieg am 20. Februar 2016 in Oberhausen in der WM-Revanche gegen den Russen Fjodor Tschudinow in A- und B-Probe positiv auf die anabole Substanz Hydroxy-Stanozolol getestet worden.

Ein Prozess gegen Sturm platzte allerdings, die 8. Große Strafkammer in Köln lehnte im Januar die Eröffnung des Hauptverfahrens ab, da kein hinreichender Tatverdacht gegen den Ex-Champion bestanden habe. Weder der Weltverband WBA, noch der Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) hatte Sturm gesperrt. (SID)