17.07.2019 Portrush. Für Matthias Schmid beginnt bei der British Open das Golf-Abenteuer seines Lebens. Der Amateur-Europameister misst sich in Portrush mit seinen Helden Tiger Woods und Rory McIlroy. Ein zweimaliger Major-Sieger hofft dagegen auf einen Last-Minute-Startplatz.

Während Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer im nordirischen Portrush auf einen Last-Minute-Startplatz bei der 148. British Open hofft, feiert Amateur-Europameister Matthias Schmid das bisher größte Abenteuer seiner Karriere.

Der 21-Jährige ist bisher der einzige deutsche Golfer, der vom 18. Juli an im Royal Portrush Golf Club um die berühmte silberne Weinkaraffe, die sogenannte Claret Jug, spielen darf. Routinier Kaymer würde sehr gerne zum zwölften Mal in Folge bei der Open abschlagen, doch in diesem Jahr ist der Start beim ältesten Golfturnier der Welt für ihn zur Zitterpartie geworden.

Sportlich hatte der 34 Jahre alte Profi aus Mettmann die Qualifikation für das vierte Major-Turnier des Jahres verpasst. In der Hoffnung, noch als Nummer eins der Reserveliste ins Teilnehmerfeld zu rutschen, reiste der zweimalige Major-Sieger zu Beginn der Woche nach Portrush. Doch bisher hat kein Spieler seinen Start zurückgezogen - aber Kaymers Hoffnung lebt bis zum Start der ersten Runde weiter.

Bei Nachwuchs-Hoffnung Schmid herrscht eine ganz andere Gefühlslage vor: Er fiebert seinem Premieren-Auftritt bei einem Major-Turnier entgegen. "Ich möchte mit Tiger und Rory trainieren, sie sind meine Helden! Natürlich werde ich versuchen, gut zu spielen, aber gleichzeitig ist eine große Ehre", sagte Schmid, der in den USA an der Universität von Louisville studiert.

Das Ticket für die British Open sicherte sich der gebürtige Regensburger mit dem Triumph bei der Amateur-EM Ende Juni in Österreich. Mit dem EM-Titel ist Schmid in bester Gesellschaft: Auch Europas Ryder-Cup-Helden Rory McIlroy und Sergio Garcia gewannen in ihrer frühen Karriere diesen Titel.

Bundestrainer Ulli Eckhardt, der als damaliger Stützpunkttrainer in Bayern den achtjährigen "Matti" trainierte, ist von dem jungen Schmid beeindruckt. "Hätte man mir damals gesagt, dass dieser Knirps einmal Einzeleuropameister wird und die gesamte Elite des Welt-Amateurgolfsports schlägt, hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. Es ist wirklich eine tolle Geschichte, und es freut mich wahnsinnig für ihn."

Bei der 148. British Open gehört Schmid natürlich nicht zu den Favoriten. Der Weltranglisten-Erste und vierfache Major-Champion Brooks Koepka aus den USA und dessen Landsmann und Nummer zwei der Welt, Dustin Johnson, werden als potenzielle Sieger gehandelt. Große Titelchancen beim mit 10,75 Millionen Dollar (rund 9,53 Millionen Euro) dotierten Traditionsturnier werden auch Nordirlands Golfstar McIlroy bei seinem Heimspiel eingeräumt. Titelverteidiger Francesco Molinari aus Italien und US-Superstar Woods stehen ebenfalls hoch im Kurs beim Rennen um die begehrte silberne Trophäe für den Gewinner. (dpa)