Struff im Achtelfinale

Jan-Lennard Struff spielt derzeit beim Turnier in Marseille.

21.02.2017 Marseille. Alexander Zverev ist beim Tennisturnier in Marseille in der ersten Runde gescheitert. Der an Nummer fünf gesetzte 19 Jahre alte Hamburger verlor gegen den Franzosen Nicolas Mahut mit 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Jan-Lennard Struff dagegen erreichte das Achtelfinale. Der Davis-Cup-Spieler setzte sich bei der mit 691 850 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung in seinem Auftaktmatch gegen den Franzosen Jeremy Chardy mit 6:3, 7:5 durch. (dpa)