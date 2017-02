Weltcup in Ljubno

Katharina Althaus siegte in Ljubno.

12.02.2017 Ljubno. Skispringerin Katharina Althaus hat für den ersten deutschen Saisonsieg bei den Frauen gesorgt. Die Oberstdorferin gewann im slowenischen Ljubno nach Sprüngen auf 92,5 und 90 Meter mit 249,0 Punkten.

Althaus führte ein deutsches Trio auf dem Podest an. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt wurde mit 4,4 Punkten Rückstand Zweite, Svenja Würth holte sich mit 6,3 Punkten Rückstand den dritten Platz. Die im Weltcup führenden Japanerinnen Sara Takanashi und Yuki Ito waren in Slowenien nicht am Start. (dpa)