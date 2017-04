Rennen in Monza

Mick Schumacher fährt in der Formel 3.

30.04.2017 Monza. Mick Schumacher hat den ersten Podestplatz in der Formel 3 eingefahren. Im EM-Heimrennen seines italienischen Prema-Rennstalls in Monza schaffte es der 18 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher auf den dritten Platz.

"Was für ein großartiger Job", twitterte Mick Schumachers Rennstall. Der Teenager musste sich in seinem fünften Rennen der Formel-3-Europameisterschaft nur Sieger Joel Eriksson aus Schweden und dem britischen Gesamtführenden Lando Norris geschlagen geben. Mit einem perfekten Start hatte sich Mick Schumacher sogar zunächst auf Rang zwei verbessern können. In der sechsten Runde auf dem Kurs im Königlichen Park verbremste er sich allerdings, Norris zog vorbei. Mick Schumachers Rennstallrivale Maximilian Günther aus Rettenberg musste sich mit Platz vier abfinden.

Der Brite Norris hatte den Auftakt des Monza-Wochenendes am Samstag gewonnen. Mick Schumacher war auf den sechsten Platz gekommen, nach seinem dritten Rang vom Sonntag schob er sich vorerst auf Position sieben in der Gesamtwertung. In der Rookie-Wertung der besten Serienneulinge konnte er sich um eine Position auf Platz zwei verbessern. (dpa)