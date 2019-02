Eric Frenzel und Fabian Rießle gehen für das deutsche Team an der Start des Team-Sprints der Kombinierer.

23.02.2019 Seefeld. Einzel-Weltmeister Eric Frenzel und der WM-Siebte Fabian Rießle gehen am Sonntag für das deutsche Team an den Start des Team-Sprints der Kombinierer bei den Weltmeisterschaften in Seefeld.

Das Team um Bundestrainer Hermann Weinbuch entschied sich damit für die beiden besten Springer bei der Einzelentscheidung am Freitag.

Johannes Rydzek, der vor zwei Jahren in Lahti mit Frenzel den Titel gewonnen hatte, muss als Neunter im Einzel damit zuschauen. (dpa)