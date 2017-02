Wüst holt WM-Titel

Gangneung. Ohne Claudia Pechstein waren die deutschen Eisschnellläuferinnen zum Auftakt der Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gangneung über 3000 Meter chancenlos. Bente Kraus war zwar so schnell wie noch nie im Flachland, doch für die Top Ten reicht das nicht.

Von dpa, 09.02.2017

Bente Kraus schüttelte den Kopf und konnte es kaum fassen. Zum Auftakt der Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in der Olympia-Halle von Gangneung reichte die persönliche Bestzeit auf Flachlandbahnen von 4:05,38 Minuten für die deutsche Meisterin nur zu Platz zwölf über 3000 Meter.

"Bente Kraus ist die, die immer nur kleine Schritte macht, der große lässt weiter auf sich warten", meinte sie nach dem kräftezehrenden Rennen fast sarkastisch.

In Abwesenheit von Altmeisterin Claudia Pechstein hatten die deutschen Läuferinnen mit dem Ausgang der Entscheidung nichts zu tun. Olympiasiegerin Ireen Wüst entschied den Zweikampf mit Titelverteidigerin Martina Sablikova aus Tschechien knapp für sich. In 3:59,05 Minuten erkämpfte die Niederländerin ihren insgesamt 16. WM-Titel, den dritten über 3000 Meter. Geschlagen um 0,60 Sekunden belegte Sablikova Rang zwei.

Bente Kraus tröstete sich selbst. "Die Zeit war klasse, das Rennen physisch eine Meisterleistung. Das haben mir die Trainer bescheinigt", sagte die Berlinerin. Dass sie dennoch die schlechteste Platzierung in ihrem vierten WM-Rennen über 3000 Meter verbuchen musste, lag zum einen an der gewachsenen Stärke der Konkurrenz. Zum anderen aber auch daran, dass sie sich das Leben selbst schwer machte. "Ich bringe meine Technik einfach nicht über siebeneinhalb Runden. Diesmal war ich schon ab Runde zwei nicht mehr so geschmeidig. Die Technik bleibt mein Manko. Ich weiß, ich kann es viel, viel besser."

Stephanie Beckert aus Erfurt lief auf Rang 16 (4:09,13) und sah danach "viel Arbeit bis Olympia". Die fünfmalige Olympiasiegerin Pechstein hatte tags zuvor ihren Verzicht erklärt, um Kräfte für ihre Spezialstrecke über 5000 Meter am Samstag zu sparen.