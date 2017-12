KÖLN. Die Haie absolvieren vier Spiele zwischen Weihnachten und dem 2. Januar. Für die DEL-Clubs ist die Terminhatz aus wirtschaftlichen Gründen lukrativ. Der KEC spielt an diesem Donnerstag in Bremerhaven.

Von Tobias Carspecken, 28.12.2017

Der Spielplan der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kennt keine Ruhe und Besinnlichkeit. Eine Pause zwischen Weihnachten und Neujahr ist im Terminkalender nicht vorgesehen, ganz im Gegenteil. Während andere die Auszeit an den Tagen rund um den Jahreswechsel genießen, arbeiten Eishockeyprofis im Akkord. Die Kölner Haie absolvieren zwischen dem 26. Dezember und 2. Januar gleich vier Partien.

Nach dem 4:1-Sieg am zweiten Weihnachtstag in Straubing ging es für die Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl aus dem tiefen Süden der Republik direkt weiter in den hohen Norden. Üblicherweise legen DEL-Clubs selbst solch weiten Entfernungen mit dem Bus zurück. Der geografisch ungünstige Spielplan, den die KEC-Profis in diesen Tagen zu bewältigen haben, sorgte jedoch für Änderungen in der An- und Abreise.

Per Flieger schwebten die Kölner am ersten Feiertag nach Bayern, von wo sie am Mittwoch nach Norddeutschland weiterjetteten. Dort bestreiten die Haie an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven ihr letztes Auswärtsspiel des Kalenderjahres. Anschließend geht es zügig zurück nach Köln. Dort rundet der KEC am Samstag (16.30 Uhr, Lanxess Arena) gegen die Grizzlys Wolfsburg das Jahr 2017 ab. Einen freien Tag hat das Haie-Team lediglich an Silvester. Doch groß feiern ist auch dann nicht angesagt. Schon an Neujahr wird wieder trainiert – für das rheinische Prestigeduell am 2. Januar daheim gegen die DEG.

Draisaitl sieht Spielplan gelassen

Peter Draisaitl nimmt den vollgestopften Terminplan gelassen hin. „Ich kenne es ja nicht anders und muss meinen erwachsenen Kindern auch nichts mehr vom Weihnachtsmann erzählen“, sagt der KEC-Coach schmunzelnd. „Schade ist es für diejenigen Spieler, die kleine Kinder haben. Für deren Familien fällt Weihnachten quasi aus.“

Für die DEL-Clubs ist die derzeitige Terminhatz aus wirtschaftlichen Gründen dagegen äußerst lukrativ. Die Spiele an Weihnachten und den folgenden Tagen sind nämlich stets deutlich besser besucht. In Berlin sahen am zweiten Feiertag 14 200 Zuschauer den 4:1-Erfolg der Eisbären über Bremerhaven. Für das Gastspiel der Haie in Bremerhaven sind ebenfalls sämtliche Tickets vergriffen.

Auch in Köln wird am Samstag mit erhöhtem Andrang gerechnet. Gegen Wolfsburg erwartet der KEC über 10 000 Anhänger. Ligaprimus EHC Red Bull München zieht zum Jahreswechsel derweil bereits zum dritten Mal vom Olympia-Eisstadion in die 10 000 Zuschauer fassende Olympiahalle um. Der Vorverkauf für die drei unter dem Motto „Hockey Halleluja“ stehenden Spiele gegen die Nürnberg Ice Tigers, Adler Mannheim und Eisbären Berlin läuft gut – über 23 000 Eintrittskarten sind bislang abgesetzt worden.

„Es ist schon gute Tradition, dass wir die Tage von Weihnachten bis Neujahr intensiv nutzen“, sagt DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. „Es herrscht dann eine ganz besondere Atmosphäre in den Hallen.“

Die Fernsehsender, die zwischen Weihnachten und Neujahr höhere Einschaltquoten verzeichnen, profitieren ebenfalls. Daher kommen sie dem Wunsch der Konsumenten nach Eishockey gerne nach und zeigen zwischen dem 23. Dezember und 2. Januar vier DEL-Spiele live, darunter das Derby zwischen Köln und Düsseldorf. Peter Draisaitl hat dagegen aktuell nur Bremerhaven im Kopf. Vor dem Abflug nach Norddeutschland strich der KEC-Coach das ursprünglich angesetzte Eistraining. Stattdessen absolvierte Athletiktrainer Arne Greskowiak mit den Spielern ein regeneratives Stretching-Programm. Die Kräfte gezielt einzusetzen, ist für Eishockeyprofis in einer Zeit ohne Ruhe und Besinnlichkeit schließlich besonders wichtig.