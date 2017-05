Italien steigt ab

15.05.2017 Köln. Im Fall des Viertelfinal-Einzugs trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der ersten K.o.-Runde bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris auf Titelverteidiger Kanada.

Der Weltranglisten-Erste setzte sich in Paris mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) gegen Norwegen durch und sicherte sich damit vorzeitig den Sieg in der Vorrundengruppe B. Zum Abschluss der Gruppenphase bekommt es Kanada noch mit Finnland zu tun. Nach dem Erfolg der Kanadier gegen Norwegen steht auch die Schweiz als Viertelfinalist fest.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds kann nur mit einem Sieg über Lettland am Dienstag (20.15 Uhr) in Köln die Vorrunde als Vierter der Gruppe A abschließen und sich damit für das Viertelfinale qualifizieren. Eine Niederlage würde das Scheitern in der Vorrunde bedeuten. Die K.o.-Runde beginnt am Donnerstag.

In der deutschen Gruppe steht unterdessen Außenseiter Italien nach einem 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) gegen Dänemark als Absteiger fest. Vor nur 5653 Zuschauern besiegelten zwei Treffer von Nichlas Hardt und Peter Regin in den letzten zweieinhalb Minuten die siebte Niederlage des Aufsteigers im siebten WM-Spiel. Italien, das erstmals seit 2014 wieder an einer A-WM teilgenommen hat, tritt damit im nächsten Jahr wieder bei der zweitklassigen WM an. Zweiter Absteiger ist Slowenien. (dpa)