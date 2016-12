Vor Heim-WM

Das Team von Bundestrainer Marco Sturm trifft am 30. April auf Lettland.

22.12.2016 München. Deutschlands Eishockey-Nationalteam bestreitet wenige Tage vor dem Beginn der Heim-WM im kommenden Jahr zwei letzte Testspiele gegen Lettland. Am 30. April trifft die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm in Bietigheim (20.15 Uhr) auf die Balten.

Die WM-Generalprobe findet einen Tag später in Ravensburg (18.00 Uhr) statt. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund mit.

Insgesamt testet die DEB-Auswahl im kommenden April parallel zur Titel-Entscheidung in der Deutschen Eishockey Liga zehnmal für die Weltmeisterschaft in Köln und Paris. Bei der WM (5. bis 21. Mai 2017) startet Deutschland am 5. Mai wie schon 2010 bei der bislang letzten Heim-WM gegen die USA. Damals war Deutschland unter Bundestrainer Uwe Krupp sensationell Vierter geworden. (dpa)