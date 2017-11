Vor Abflug nach Südkorea

Deutschlands Eishockey-Herren bestreiten ein Testspiel in der Schweiz.

16.11.2017 München. Deutschlands Eishockey-Nationalteam absolviert kurz vor dem Abflug zu den Olympischen Winterspielen nach Südkorea noch ein Testspiel in der Schweiz. Die Partie findet am 6. Februar in Kloten (18.30 Uhr) statt.

Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit. Am Tag nach dem Test fliegt der DEB-Tross dann nach Pyeongchang. Auch in Südkorea ist derzeit noch ein Testspiel geplant, ehe am 15. Februar gegen Finnland das erste Vorrundenspiel stattfindet.

Weitere Gegner sind Schweden (16. Februar) und Norwegen (18. Februar). Der Gruppensieger und der beste Zweite aus drei Gruppen steht im Viertelfinale. Die übrigen acht Teams kämpfen in Entscheidungsspielen um den Einzug in die Runde der letzten Acht. (dpa)