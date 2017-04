Nun um Bronze

07.04.2017 Plymouth. Die US-Girls waren für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen im WM-Halbfinale erwartungsgemäß immer noch einige Nummern zu groß. Mit dem Spiel um Platz drei gegen Finnland blieb am Freitag die Chance auf einen krönenden Abschluss der bisher besten WM.

Durch eine zweistellige Niederlage haben die deutschen Eishockey-Frauen ihr erstes Finale bei einer Weltmeisterschaft verpasst. Die DEB-Auswahl war im Halbfinale gegen Gastgeber USA beim 0:11 (0:2, 0:5, 0:4) in Plymouth wie erwartet chancenlos.

Bereits am heutigen Freitag (21.35 Uhr MESZ) trifft die Auswahl von Trainer Benjamin Hinterstocker im Spiel um die Bronzemedaille auf Finnland. Die Nordeuropäerinnen verloren 0:4 gegen Kanada, nachdem ihnen in der Vorrunde noch ein überraschender 4:3-Erfolg gelungen war.

Das bislang erstaunlich starke DEB-Team geriet in seinem ersten WM-Halbfinale schon nach 66 Sekunden durch Hilary Knight in Rückstand. Nach fünf Gegentoren binnen vier Minuten zum 0:7 ging Torhüterin Jennifer Harß in der 27. Minute vom Eis. Nachfolgerin Ivonne Schröder kassierte im letzten Drittel die übrigen vier Treffer.

"Es war ein unheimlich schweres Spiel", sagte die Keeperin nach der zehnten Niederlage gegen die USA im zehnten Vergleich. In der Torbilanz heißt es nun 5:102. Kapitän Julia Zorn stellte fest: "Die Amerikanerinnen spielen noch in einer anderen Liga. Das Ergebnis mag zwar hoch erscheinen, aber dennoch haben wir Charakter gezeigt und uns nie hängen lassen."

Schon vor dem Duell gegen die favorisierten Finninnen betonte Zorn mit Blick auf die vorherigen Siege gegen Schweden, Tschechien und Russland: "Insgesamt haben wir ein riesen Turnier gespielt, werden uns aber nicht darauf ausruhen." (dpa)