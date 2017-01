29.01.2017 Köln. Die Kölner Haie tun sich in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) besonders mit den Fishtown Pinguins aus Bremerhaven schwer. Nachdem sie gegen die Norddeutschen schon mit 0:2 und 0:6 verloren hatten, gab es auch am Sonntag ein zähes Ringen, am Ende gewannen die Haie aber mit 3:2 (0:1/1:0/2:1).

Die Haie mussten kurzfristig auf vier Spieler verzichten. Philip Gogulla und Alexander Sulzer waren krank, Jean-Francois Boucher hatte sich verletzt und Dane Byers war nach seiner dritten großen Strafe gesperrt. Im Kölner Tor stand Gustaf Wesslau, obwohl sein Ersatzmann Daniar Dshunussow bei der schmerzhaften 0:6-Niederlage gegen Bremerhaven im Dezember unglücklich aussah und sich sicher gerne gegen denselben Gegner rehabilitiert hätte. Seit jenem Debakel stand Dshunussow nicht mehr auf dem Eis. In früheren Zeiten hätte sich ein großer Klub wie Köln nach einer so peinlichen Schlappe gegen einen Liga-Neuling im Rückspiel mit einem Schützenfest revanchiert, aber mittlerweile ist die Leistungsdichte in der Liga so eng, dass man nur mit einer hochkonzentrierten Leistung um den Sieg spielen kann und sich voll auf sein Spielsystem konzentrieren muss.

So begann das Spiel logischerweise nicht mit einem Sturmlauf der Kölner, sondern mit viel Taktik, die im ersten Drittel von zu vielen Strafen gegen die Haie geprägt war. Dadurch ergab sich keine Überlegenheit der Gastgeber, sie mussten erst einmal ihren Kasten sauber halten. Dies gelang bis zur 16. Minute, dann ließen die Haie Bremerhavens Top-Torjäger Jack Combs frei vor ihrem Tor stehen. Jeremy Welsh erkannte dies, schoss in Richtung Combs und der fälschte unhaltbar zum 0:1 ab. Das war frustrierend für die Haie, Patrick Hager streckte kurz darauf Bremerhavens Verteidiger Atte Pentikainen mit hohem Stock nieder und kassierte dafür eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Hager schimpfte wegen der Strafe wie ein Rohrspatz und zerdrosch seinen Schläger vor Wut, doch die Zeitlupenbilder gaben eher den Schiedsrichtern recht als dem erzürnten Haie-Stürmer.

Damit waren die Haie nicht nur fünf Minuten in Unterzahl sondern mussten auch noch ohne ihre beiden besten Scorer Hager und Gogulla auskommen. „Solche Spieler fehlen natürlich“, sagte Verteidiger Torsten Ankert, der für den kranken Sulzer ins Team gerückt war. „Bremerhaven kam wie die Feuerwehr aus der Kabine und hat uns überrascht, obwohl wir vorher gewarnt waren. Wir haben das erste Drittel ein bisschen verschlafen und bekamen zu viele Strafen.“ Das hervorragende Kölner Unterzahlspiel funktionierte auch am Sonntag wieder einwandfrei, die Haie überstanden sie Unterzahl ohne Schaden. Danach wollten sie natürlich den Ausgleich, Christian Ehrhoff verpasste den Puck frei vor dem Tor in der 28. Minute nur knapp.

Die Haie bekamen das Spiel immer besser in den Griff. Ein Schuss von Ankert streifte ebenso den Pfosten wie ein von Moritz Müller abgefeuerter Puck. Erst gegen Ende des zweiten Drittels bekamen die Haie ihr erstes Überzahlspiel und es folgte wieder einmal ein Auftritt von Christian Ehrhoff. Der frühere NHL-Star wurde an der blauen Linie angespielt und kam frei zum Schuss. In solchen Situationen müssen die Gegner höllisch aufpassen und auch diesmal schlug der Puck hart im Tor ein. Im Schlussdrittel nahmen die Haie das Heft in die Hand, Kai Hospelt schoss nach guter Übersicht von Sebastian Uvira zum 2:1 ein (46.), doch fünf Minuten vor Schluss glich Bremerhaven in Überzahl durch Jason Bast wieder aus. Es folgte ein Geniestreich von Shawn Lalonde. Der Kölner Verteidiger ging vom eigenen Tor mit der Scheibe bis ins gegnerische Drittel hinein und lupfte die Scheibe nach Doppelpass mit Max Reinhart zum 3:2 unter die Latte. Damit gewannen die Haie verdient dank ihrer starken Einzelspieler.

Köln: Wesslau, Potter, Zerressen, Jones, Hager, ReinhartMüller, Ehrhoff, Krämmer, Hospelt, UviraLalonde, Eriksson, Turnbull, Latta, SalmonssonAnkert, Mulock, Ohmann

Tore: 0:1 (15:31) Combs (Bordson/Welsh), 1:1 (37:03) Ehrhoff (Hospelt/Jones), 2:1 (45:52) Hospelt (Uvira), 2:2 (54:59) Bast, 3:2 (56:23) Lalonde (Reinhart/Ehrhoff)

Strafminuten: Köln 13+10 Latta + Spieldauer Hager, Bremerhaven 8

Zuschauer: 15.117

Schiedsrichter: Oswald, Piechaczek (Alexander Brandt-Memet)