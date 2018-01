NFL-Playoffs

Bonn. Die Philadelphia Eagles und die New England Patriots stehen im Super Bowl. Damit haben es die beiden topgesetzten Teams der Hauptrunde ins NFL-Finale geschafft.

Die Serie bleibt bestehen: Auch in Super Bowl LII wird nicht das Team der Gastgeber-Stadt stehen. Die Minnesota Vikings verpassten es in der Nacht zu Montag, als erster Klub in das Finale der National Football League (NFL) im heimischen US Bank Stadium in Minneapolis einzuziehen. Im Halbfinale unterlagen die Wikinger den Philadelphia Eagles deutlich mit 38:7. Nach einem guten Start der Vikings mit einem Touchdown ging es für die Gäste in Philadelphia schnell bergab. Ein abgefangener Pass durch die Eagles, den sie zum 7:7 nutzten, läutete die schnelle Wende ein. Angeführt von ihrem ganz starken Spielmacher Nick Foles blickten die Hausherren nie wieder zurück und nahmen die Vikings regelrecht auseinander. Die Verteidigung ließ kaum noch etwas zu und Foles führte sein Team nach Belieben über das Feld.

Im Super Bowl in zwei Wochen trifft Philadelphia nun auf New England. Damit stehen beide topgesetzten Teams der regulären Saison auch im Finale. Allerdings taten sich die Patriots in ihrem Halbfinale gegen die Jacksonville Jaguars deutlich schwerer. Die Jaguars bewiesen, dass sie mit ihrer starken Verteidigung ein Mittel haben, um die Patriots in Schach zu halten. Eine Halbzeit lang dominierte Jacksonville, lag selbst im vierten Viertel noch mit zehn Punkten vorne. Doch die Patriots haben nicht umsonst den wohl besten Quarterback aller Zeiten. Mit beeindruckender Kaltschnäuzigkeit führte Tom Brady sein Team zurück ins Spiel und zum 24:20-Erfolg. Damit kann New England mit dem Trainer-Quarterback-Gespann Bill Belichick/Tom Brady seinen sechsten Super Bowl gewinnen.

Die einheimischen Fans in Minnesota werden nach der Pleite vom Wochenende wahrscheinlich eher den Patriots die Daumen drücken, als dem Club, der den historischen Heim-Super-Bowl im letzten Moment verhinderte.