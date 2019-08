Tom Dumoulin wird in der nächsten Saison nicht mehr für das Team Sunweb fahren.

19.08.2019 Berlin. Radprofi Tom Dumoulin wird zum Jahresende den deutschen Rennstall Sunweb nach acht Jahren verlassen. Dies teilten das Team und der Tour-de-France-Zweite von 2018 mit.

"Es waren unglaubliche 8 Jahre beim @TeamSunweb und ohne es wäre ich nicht dahin gekommen, wo ich heute bin. Dankbar für alles, was wir gemeinsam erreicht haben!" twitterte der 28-jährige Niederländer.

Dumoulin steht laut der niederländischen Zeitung De Telegraaf vor einer Unterschrift beim Team Jumbo-Visma. Bei der niederländischen Mannschaft, für die auch der frühere Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin fährt, soll der Giro-d'Italia-Sieger von 2017 nach dem Bericht einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Im Aufgebot von Jumbo-Visma wäre er neben dem diesjährigen Tour-Dritten Steven Kruijswijk und dem Slowenen Primoz Roglic der dritte starke Rundfahrer.

Dumoulin war in diesem Jahr beim Giro Mitte Mai gestürzt und hatte das Rennen mit Knieproblemen aufgeben müssen. Für die Tour de France wurde der Zeitfahr-Weltmeister von 2017 nicht rechtzeitig fit und auch bei der am 24. August beginnenden Spanien-Rundfahrt wird er nicht am Start sein. (dpa)