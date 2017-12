Turnier in Stockholm

Isabell Werth holt im Sattel von Emilio in Stockholm ihren 35. Saisonsieg.

03.12.2017 Stockholm. Isabell Werth hat ihre Siegesserie beim Reitturnier in Stockholm fortgesetzt und das Top-Ten-Finale gewonnen. Die Dressurreiterin aus Rheinberg setzte sich im Sattel von Emilio durch.

Mit 86,875 Prozent siegte die 48-Jährige in der Kür mit Musik vor dem Schweden Patrik Kittel mit Deja (83,000) und feierte bereits ihren 35. Sieg in diesem Jahr. Dritte wurde in Stockholm Helen Langehanenberg (Havixbeck) mit Damsey (82,665). (dpa)