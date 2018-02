DM in Dortmund

Max Heß konnte seinen Hallentitel in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund verteidigen.

18.02.2018 Dortmund. Dreisprung-Europameister Max Heß hat seinen dritten Hallentitel in Serie geholt. Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Dortmund setzte sich der 21 Jahre alte Chemnitzer mit 16,84 Metern überlegen vor der chancenlosen Konkurrenz durch.

Sein Vereinskollege Benjamin Bauer lag mit 15,82 schon mehr als einen Meter zurück. Dritter wurde der Münchner David Kirch (15,62). Saisonhöhepunkt in der Halle sind die Weltmeisterschaften vom 1. bis 4. März in Birmingham. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) wird die WM-Starter am kommenden Mittwoch bekannt geben. (dpa)